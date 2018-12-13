Эксперты: каждый третий образец молока в Петербурге является подделкой

На проверку отправили 12 образцов молока разных марок.

Каждый третий образец молока на прилавках петербургских магазинов является подделкой. Это выяснили специалисты организации "Общественный контроль".

На проверку отправили 12 образцов молока разных марок. Из них соответствовали ГОСТу только восемь. В оставшихся четырех эксперты нашли нарушения в составе. В трех из них вовсе не было молочного жира, в четвертом его массовая доля была в пределах погрешности.

Среди образцов с нарушениями — молоко под маркой "Сметанин" (продукт изготавливается по заказу "Магнита"), "V" (по заказу "О"Кея"), "Южное" и продукция ООО "МолоКом".

Ранее эксперт заявлял, что дешевые мясные консервы и молоко являются 100-процентной подделкой.

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