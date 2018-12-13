Эксперт: дешевые мясные консервы и молоко являются 100-процентной подделкой

15 из 16 образцов не прошли проверку "Общественного контроля".

Петербургская организация "Общественный контроль" проверила 12 образцов мясной продукции в ценовом диапазоне до 120 рублей. Оказалось, что 11 из них не соответствуют ГОСТу. Об этом сообщил руководитель организации Всеволод Вишневецкий в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Проверка показала, что 11 из 12 образцов содержат соевой белок, загустители, сухожилия и субпродукты. Самого мяса в дешевых консервах обнаружено не было. Таким образом, эксперт сделал вывод, что доверять маркировке "ГОСТ" сегодня нельзя.

Кроме того, специалисты проверили 4 образца молочной продукции, стоимость которой варьировалась от 40 до 50 рублей. Вишневецкий сообщил, что во всех был обнаружен растительный жир, значит, это не молоко, а молочный напиток.

Ранее мы писали, что более 50% сгущенки на прилавках Петербурга не соответствует ГОСТ.

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