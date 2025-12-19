В России появится система биометрического опознавания иностранцев

Работа над разработкой проекта должна завершиться к 10 декабря 2026 года.

На российской территории появится информационная система биометрического опознавания (идентификации) иностранных граждан. Соответствующее распоряжение ранее опубликовало федеральное правительство. В тексте документа говорится о том, что разработка проекта должна завершиться в срок до 10 декабря 2026 года. Работой занимаются специалисты из правоохранительных органов, министерства по цифровому развитию страны, а также правительство Москвы.

Журналисты новостного агентства "ТАСС" ознакомились к ключевыми положениями указа кабинета министров, касающиеся плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на период с 2026 по 2030 годы. Речь идет о том, что вышеуказанные ведомства должны завершить "создание информационной системы биометрической идентификации иностранных граждан" в срок до 10 декабря 2026 года. К этому же сроку должен быть представлен доклад по результатам работы в правительство.

