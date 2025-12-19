  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России появится система биометрического опознавания иностранцев
Сегодня, 9:49
138
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В России появится система биометрического опознавания иностранцев

0 0

Работа над разработкой проекта должна завершиться к 10 декабря 2026 года.

На российской территории появится информационная система биометрического опознавания (идентификации) иностранных граждан. Соответствующее распоряжение ранее опубликовало федеральное правительство. В тексте документа говорится о том, что разработка проекта должна завершиться в срок до 10 декабря 2026 года.  Работой занимаются специалисты из правоохранительных органов, министерства по цифровому развитию страны, а также правительство Москвы.

Журналисты новостного агентства "ТАСС" ознакомились к ключевыми положениями указа кабинета министров, касающиеся плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на период с 2026 по 2030 годы. Речь идет о том, что вышеуказанные ведомства должны завершить "создание информационной системы биометрической идентификации иностранных граждан" в срок до 10 декабря 2026 года. К этому же сроку должен быть представлен доклад по результатам работы в правительство. 

В Россию стали ввозить больше работников из Индии.

Фото: Piter.tv

Теги: единая биометрическая система, мигранты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии