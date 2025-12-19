В Россию стали ввозить больше работников из Индии

К декабрю 2025 года в России работало уже более 70 тысяч граждан Индии.

В Россию стали ввозить десятки тысяч работников из Индии на должности дворников, арматурщиков, сварщиков, монтажников и маляров. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Отмечается, что многие приезжие из Индии получают в России больше денег, чем на родине. Кроме того, работодатели обеспечивают сотрудников едой, спецодеждой и жильем. Уроженцы Индии еще не говорят на русском языке, но свои задачи понимают по жестам. Некоторые из работодателей отмечают, что эти мигранты не бездельничают и делают все так, как им скажут.

К декабрю 2025 года в России работало уже более 70 тысяч граждан Индии. Об этом сообщили в делийском бюро по трудоустройству, специализирующемся на зарубежных вакансиях. В основном граждане Индии устраиваются на работу в Москве, Санкт-Петербурге и области.

Ранее в Госдуме предложили запретить въезд в Россию родственников иностранных работников.

Фото: pxhere.com