В России появится рейтинг автошкол

Закон вступил в силу через 180 дней после официальной публикации за подписью президента России.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании от 26 ноября федеральный закон, которым на территории страны вводится единая система оценки эффективности работы автомобильных школ. Известно, что парламентарии из верхней палаты внесли правки в документ "О безопасности дорожного движения". Авторы инициативы уточнили прессе, что единые критерии оценки для таких учреждений установит правительство. Однако до этого момента правоохранительные органы разработают и предоставят кабинету министра для утверждения перечень показателей, критериев и периодичность оценки работы автошкол.

В текущий момент государственные органы определяют только примерные программы обучения для российских водителей. Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин говорил о том, что при формировании рейтинга автошкол властями будут учитываться результаты сдачи экзаменов кандидатов,аварийные ситуации, в которых оказывались выпускники автошкол. Благодаря новому онлайн- сервису россияне смогут узнать подробнее о выбранной автошколе, а также оставить там свои отзывы.

Фото видео: Telegram / Вместе-РФ