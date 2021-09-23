В России появится первый экогород

Город Байкальск, расположенный в Иркутской области, может стать первым "деревянным" экогородом в РФ.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что расположенный на территории Иркутской области Байкальск может стать первым экогородом Российской Федерации. Об этом она сказала в ходе подведения итогов всероссийского конкурса проектов деревянного домостроения.

По словам Абрамовой, в данном городе в ближайшее время планируется провести масштабную реновацию.

Мы договорились с коллегами, что впервые в РФ будет реновация маленького города Байкальска в полном объеме выполнена. Экологические стандарты очень высокие, и мы хотим сделать город Байкальск таким первым, полностью экогородом в России. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Она отметила, что планы по этому процессу были обсуждены с главой региона Игорем Кобзевым, а также председателем российской государственной корпорацией ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

Ранее мы сообщали, что в Приморском крае подобрали участок для строительства нового города Спутник. Площадь участка составляет 383 гектара. Он расположен недалеко от Владивостока. В Министерстве по развитию Дальнего Востока заявили, что Спутник будет рассчитан на 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров.

Видео: YouTube / ДОМ РФ