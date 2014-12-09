В Приморье подобрали место для строительства города Спутник

Новый город будет рассчитан на 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров.

В Приморском крае подобрали участок для строительства нового города Спутник. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на министерство строительство региона.

Площадь участка составляет 383 гектара. Он расположен недалеко от Владивостока. Ранее в Министерстве по развитию Дальнего Востока заявили, что Спутник будет рассчитан на 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров.

Соглашение о создании нового города было подписано в рамках Восточного экономического форума. Ожидается, что Спутник будет построен через 10 лет. На первом этапе для этого потребуется инвестировать 100 млрд рублей.

Напомним, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что в ДФО может появиться первый город-миллионник. По его словам, это станет возможным при объединении Владивостока, Артема и еще не построенного нового города-спутника.

Ранее глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что новые города в Сибири могут быть возведены между Братском и Красноярском, а также рядом с Канском и Лесосибирском.

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