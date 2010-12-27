В России появится новая возрастная маркировка для книг и фильмов

Возрастные формулировки заменят более нейтральными.

В России появится новая возрастная маркировка. В Госдуме разработана шкала, которая будет нанесена на литературу, предметы искусства и даже мероприятия. В ближайшее время на книгах и фильмах не будет указываться допустимый возраст. Об этом сообщили РИА Новости.

Вместо этого покупатели увидят надписи "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей" . Единственным "старым" маркером станет "18+". А вот "0", "6+" ликвидируют из-за того, что подобные обозначения путали потребителей и продавцов.

Отметим, что информационные знаки о допустимом возрасте не будут применены к произведениям литературы, входящих в школьную программу. Такое решение депутаты приняли после того, как увидели на полках в книжных магазинах "Анну Каренину" с маркировкой "16+".

Законопроект может быть принят после доработки.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России начали продавать книги по паспорту.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

