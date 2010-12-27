В России начали продавать книги по паспорту

Покупателей будут идентифицировать при покупке литературы "18+".

С первого октября продавцы в книжных магазинах и кассах кинотеатров в праве требовать от покупателей паспорт. Предъявление документа, который устанавливает личность, связано со вступлением в силу нового закона. Сведения опубликованы на официальном портале правовой информации.

Паспорт нужно будет показать покупателям, которые собираются посмотреть фильм или приобрести книжную или печатную продукцию с маркировкой "18 плюс".

Также предпринимателям запретят распространять товары из категории для совершеннолетних на расстоянии ближе, чем в 100 метрах от детских садов, учебных заведений, санаториев и лагерей для школьников.

Ранее Piter.tv писал о том, что изменится в российских законах с 1 октября.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

