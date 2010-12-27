Что изменится в российских законах с 1 октября

Так с 1 октября вырастут зарплаты бюджетников на 4,3%.

С 1 октября в России вступят в силу ряд новых законов. Об этом сообщил РБК.

Так с 1 октября вырастут зарплаты бюджетников на 4,3%. Заработные платы повысятся у специалистов отелов кадров, бухгалтеров, юристов, нянечек в детских садах.

Вступает в силу запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. Запрет не коснется курения на балконе. В этот же день повысится ставка НДС на пальмовое масло (с 10% до 20%). Зато НДС на фрукты и ягоды снизится до 10%.

С 1 октября при выдаче кредитов будет высчитываться показатель предельной долговой нагрузки физлиц. Лицам с высокой долговой нагрузкой будут чаще отказывать в кредите. Также банки подключиться к Системе быстрых платежей. Но комиссия за медицинские и образовательные услуги, за ЖКХ должна быть не больше 0,4%. За оплату штрафов и госпошлин комиссия не взимается.

Также с 1 октября в жилых домах не должно быть хостелов и гостиниц.