В России появится новый врач

Учиться на него нужно три года в ординатуре.

С 2020 года перечень медицинских профессий пополнится специалистами физической и реабилитационной медицины. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным Министерства здравоохранения, в реабилитации нуждаются около 20-25 миллионов россиян. Причем это не только инвалиды, но и те, кто получил серьезные травмы. Это могут быть и неврологические, и онкологические заболевания.

Врач-реабилитолог будет работать на как консультант, а как врач. Такие медики также смогут координировать взаимодействие узкопрофильных специалистов с органами соцзащиты. На врачей этих специальностей нужно будет учиться в ординатуре три года.

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Видео: Piter.TV