В России появится цифровая платформа закупок для учебных заведений

Татьяна Ким сообщила о начале пилотного проекта в Рязанской области.

Объединенная российская компания Wildberries & Russ (РВБ) и группа "Просвещение" создадут цифровую платформу государственных закупок для образовательных учреждений. Соответствующее заявление сделали участники сессии "Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения", организованной на полях Восточного экономического форума в 2025 году. Основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким уточнила, что WB смог стать участником государственного проекта за счет успешного накопленного опыта в сфере продаж товаров массового спроса, а также благодаря логистике, имеющимся компетенциям в области разработки удобных и востребованных сервисов и обширной базе отечественных поставщиков качественных товаров.

Создание сервиса для образовательных организаций - это задача социально значимая и ответственная. Чтобы ее решить, мы можем привнести опыт цифровой платформы в сферу госзакупок, упростить процесс оснащения учебных заведений, соединив поставщика и покупателя напрямую и обеспечив широкий выбор товаров российского производства по заданным параметрам. Татьяна Ким, глава РВБ

Предприниматель указала, что ключевым преимуществом онлайн-платформы стала полная автоматизация закупочной деятельности. В каталоге окажется только проверенная продукция от аккредитованных поставщиков, а за счет упрощения формирования документации значительно сократятся сроки обеспечения заказов для покупателей. Все участники закупок получат единое ценообразование, а прозрачность процессов поможет прогнозировать и формировать бюджеты.

Напомним, что пилотный проект по госзакупкам на образовательные нужды через единую платформу уже ведется в Рязанской области. В регионе первые 10 учебных заведений совершили тестовые закупки.

Фото и видео: ВЭФ 2025