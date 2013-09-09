С 1 января 2020 года снимать младенцев смогут только здоровые и без вредных привычек фотографы

С 2020 года вступит в силу ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорождённых.

В России с 1 января 2020 года вступит в силу ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорождённых. Об этом сообщил RT.

Согласно ГОСТу, новорождёнными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно. ГОСТ будет распространяться на фотосессии дома, в парках, фотостудиях. К фотосессии во время родов этот стандарт не относится.

Заказывать съемку могут только родители или законные представители малыша, которые должны будут дать письменное согласие на это.

Главное при организации фотосессии для новорождённых — безопасность младенцев. Фотограф не должен издавать резких звуков, должен учитывать восприимчивость малышей к свету. Студия, где проходят съемки, должна кварцеваться и проветриваться, все предметы для съемки должны быть гипоаллергенны. В самом помещении должно быть не менее +22 градусов, относительная влажность – 50-70%

Есть в стандарте требования и к самому фотографу. Он должен быть старше 18 лет, иметь опыт, повышать квалификацию, иметь медицинскую книжку, не иметь судимости. При наличии ВИЧ, СПИД, туберкулеза, гепатита, психических заболеваний, такая профессия противопоказана. А также не поощряются пристрастие к алкоголю, табаку и наркотическим препаратам.

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Видео: YouTube/ Алёна baby-art-foto