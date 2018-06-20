Свадебные фотографы рассказали о признаках скорого развода

Главной приметой скорого развода считается ссора во время свадебного торжества.

Свадебные фотографы во время своей работы подметили признаки того, что семейная жизнь молодоженов будет недолгой. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на Reddit.

Главной приметой скорого развода считается ссора во время свадебного торжества. Один из фотографов рассказал, как ему после подобного случая пришлось создавать улыбку на лице молодоженов искусственно. Еще одна пара, которая в скоро времени развелась, во время церемонии вообще не смотрела друг на друга. Еще одним признаком короткого брака является долгое молчание новобрачных.

Один фотограф причиной быстрого развода назвал долгое молчание супругов. В качестве примера он привел свадьбу, на которой невеста и ее мать очень громко разговаривали, а жених все время молчал. Через год они развелись.

Несовпадение взглядов на свадебную фотосессию - тоже верный признак. Один из женихов хотел съемку с друзьями в стиле ковбоев, а невеста захотела, чтобы он снялся с йорком. Фотограф еще не успел отдать все фотографии, а пара уже развелась.

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Фото: pixabay