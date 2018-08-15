  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:55
95
nastya960
Код вставки плеера

В России утвердили первый ГОСТ на тофу

0 0

ГОСТ на соевый творог начнет действовать с 1 января 2020 года.

Росстандарт утвердил ГОСТ на тофу [соевый творог], который стал первым нормативно-техническим документом на эту продукцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ГОСТ Р 58441-2019 определяет термин "тофу" физико-химические и органолептические показатели, требования к сырью, маркировке, упаковке, хранению и методам контроля. Стандарт начнет действовать с 1 января 2020 года.

Тофу является традиционным компонентов восточной азиатской кухни. Этот соевый творог в Китае употребляют уже более двух тысяч лет, так как тофу содержит восемь аминокислот и является источником растительного белка. Тофу делают из бобов сои, которая в достаточных объемах выращивается в России.

Ранее на Piter.TV: Осенью в России появится новая маркировка продуктов.

 

 

Теги: гост, соевый творог, тофу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии