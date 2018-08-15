В России утвердили первый ГОСТ на тофу

ГОСТ на соевый творог начнет действовать с 1 января 2020 года.

Росстандарт утвердил ГОСТ на тофу [соевый творог], который стал первым нормативно-техническим документом на эту продукцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ГОСТ Р 58441-2019 определяет термин "тофу" физико-химические и органолептические показатели, требования к сырью, маркировке, упаковке, хранению и методам контроля. Стандарт начнет действовать с 1 января 2020 года.

Тофу является традиционным компонентов восточной азиатской кухни. Этот соевый творог в Китае употребляют уже более двух тысяч лет, так как тофу содержит восемь аминокислот и является источником растительного белка. Тофу делают из бобов сои, которая в достаточных объемах выращивается в России.

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