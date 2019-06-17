Осенью в России появится новая маркировка продуктов

Она будет именоваться "Светофор".

В России осенью примут ГОСТ на цветовую маркировку продуктов – "Светофор". Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

По новым правилам, вертикальные полосы красного, желтого и зеленого цвета будут наноситься на упаковку или этикетку. На них будет содержаться информация о том, сколько в продукте жиров, сахара и соли. Изначально производители будут добровольно наносить такую маркировку, но потом эта мера станет обязательной.

Эксперты считают, что такая маркировка поможет обратить внимание россиян на то, что они едят и тем самым увеличить их продолжительность жизни.

Ранее молочные продукты и хлеб заменили алкоголь и сигареты в топ-5 самых востребованных товаров.

Видео: YouTube/ FoodSafetyNet