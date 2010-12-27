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Молочные продукты и хлеб заменили алкоголь и сигареты в топ-5 самых востребованных товаров
Сегодня, 12:47
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nastya960

Молочные продукты и хлеб заменили алкоголь и сигареты в топ-5 самых востребованных товаров

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На сегодняшний день сигареты находятся на 10 место рейтинга самых востребованных товаров, а алкоголь не попал даже в десятку.

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на статистику компании "Такском".

В топ-5 в этом году попали молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства и косметика. Спрос на сигареты и алкоголь упал в связи с повышение цен и изменениями потребительских предпочтений.

На сегодняшний день сигареты находятся на 10 место рейтинга самых востребованных товаров, а алкоголь не попал даже в десятку. Компания "Такском" проанализировала более 14 миллиардов кассовых чеков на фискальных данных онлайн-касс.

Ранее эксперты назвали регионы России, где потребляют больше всего сахара.

 

Теги: алкоголь, продукты, сигареты, статистика
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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