Названы регионы России, где потребляют больше всего сахара

В среднем по России на душу населения приходится 39 кг сахара в год.

Росстат назвал регионы России, где больше всего потребляют сахара. Выяснилось, что больше всего сладкоежек проживает в Липецкой и Курской областях. В этих местах на душу населения приходится 55 кг сладкого. Статистика приведена за 2017 год, пишет RT.

В пятерке лидеров по потреблению сахара также оказались Тамбовская область (54 кг), Воронежская область (52 кг) и Краснодарский край (50 кг). Меньше всего сладкого едят в Республике Тыва (24 кг), Калмыкии (26 кг) и Чувашии (27 кг). В среднем по России на душу населения приходится 39 кг сахара в год.

Отметим, что за последние 10 лет в России не уменьшилось количество сладкоежек. В 2005 году россияне съедали только на 1 кг сахара меньше. При этом в 2018 году Минздрав сообщал о превышении нормы почти в два раза — 39,4 кг на человека при норме 24 кг.

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