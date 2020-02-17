Им пользуются маркетологи.

В России появился новый метод воровства персональных данных. Пользователям грозит эпидемия телефонного спама. Это связано с развитием технологии определения номера пользователей интернета. Об этом сообщили "Известия".

Если человек входит на сайт с мобильного устройства, то он оказывается в зоне риска. Подобная технология становится все более популярной у маркетологов. Особенно это относится к риэлторским компаниям. После захода на сайт клиентов начинают активно обзванивать с предложениями о покупке. Самой технологией часто не обладают сами компании. Они обращаются за помощью к третьим лицам. Теперь воздействовать на человека предпочитают не через контекстную рекламу, а через общение. Такой способ считается более эффективным. Однако такое использование данных может нарушать два закона: "О персональных данных" и " О рекламе".

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперт рассказала о способах защиты от хакеров.