Эксперт рассказала о способы защиты от хакеров

Чтобы избежать этого, нужен хороший антивирус, но можно и заклеить камеру на компьютере.

Эксперты информационной безопасности рассказали о способах защиты от хакеров. По словам сотрудника "Лаборатории Касперсого" Марии Наместниковой, киберпреступники давно научились получать доступ к веб-камерам компьютеров.

Так, хакеры могут сделать фотографию или записать видео, когда человек об этом не подозревает, рассказала эксперт в интервью радио Sputnik. После, преступники используют полученные данные для шантажа.

Чтобы избежать этого, нужен хороший антивирус, но можно и заклеить камеру на компьютере. При этом эти меры не работают с телефоном, так как заклеенная камера доставляет неудобства. Поэтому лучше следить за направлением камеры на устройстве, посоветовала Наместникова.