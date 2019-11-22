Новые правила действуют с 10 февраля.

В России появились новые справки о судимости. Новые правила о предоставлении подобных документов вступили в силу с 10 февраля. Бланки о наличии или отсутствии судимости стали более защищенными. Это поможет предотвратить распространение подделок. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей полиции.

Сейчас такие документы необходимо предоставлять при трудоустройстве на работу в госучреждения. В будущем работодатели получат возможность проверять подлинность справки через приложение на смартфоне. Напомним, что в 2019 году более 6 млн человек обратились в МВД, чтобы получить документ.

Ранее Piter.tv писал о том, что около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

