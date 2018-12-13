В России появились уменьшенные дорожные знаки

Размер знаков разрешили уменьшить с 60 до 40 сантиметров.

С первого майского дня в России вступил в силу новый ГОСТ, который разрешает использование дорожных знаков уменьшенного размера. Об этом сообщают российские СМИ.

На дорогах появятся знаки "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход", а также совмещенные: например, "Платная парковка" и "Парковка для инвалидов". Размер знаков разрешили уменьшить с 60 до 40 сантиметров. Нововведение было принято из-за того, что большие знаки перекрывают друг друга, засоряют городскую среду и мешают водителям ориентироваться.

Уменьшенные знаки появятся в центре городов, на нескоростных улицах и в районах исторической застройка. На автотрассах размер знаков останется прежним.

Также в ЗакСе предложили регулировать размещение дорожных указателей с банями и клубами.

Видео: Piter.TV