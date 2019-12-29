Пострадали люди, которые не пользуются онлайн-банком.

В России появилась новая схема мошенничества с использованием такси. Злоумышленники используют такси для получения денег обманным путем. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на представителей банковской сферы.

Жертвами становятся клиенты, которые не пользуются онлайн-банком. Их заставляют перевести средства через банкомат. Для этого людям любезно предоставляют услугу "такси от банка". Схема работает так: клиенту заказывают такси через обычный сервис и привозят к АТМ. После чего он переводит деньги на счет мошенников.

Ранее мошенники похищали данные пользователей WhatsApp благодаря их любви к порно.