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Мошенники похищали данные пользователей WhatsApp благодаря их любви к порно

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Хакеры используют любовь "к клубничке" ради кражи личной информации.

Мошенники похищали данные пользователей WhatsApp благодаря их любви к порно. В России растет количество жертв мошенников, которые страдают из-за фишинговых сайтов. Об этом заявили аналитики из компании  Vade Secure.

Клиентов приглашают в чаты, которые содержат вредоносные ссылки. После этого хакеры могут спокойно похищать личные данные пользователей. Большой поток людей приходит благодаря приглашению в закрытый портночат  Berbagi WhatsApp и аналогичных ей сетей. Там содержатся ссылки, которые идентично вызывают доверие страницам. В частности, платежные приложения. В топе сервисов оплаты, через которые средства уходят к хакерам, названы PayPal, Facebook и Microsoft. WhatsApp занимает лишь пятую позицию. Годом ранее приложение стояло на 63 позиции списка.

Ранее снявшихся в порноклипе Линдеманна россиянок рассекретили в Сети.

Теги: whatsapp, мошенники, порно, фишинговый сайт, хакеры
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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