В России появилась новая маркировка органической продукции

Эксперт сообщил, какая продукция теперь будет называться "эко" и "био".

Маркировка органической продукции на территории России с 1 сентября 2025 года дополнена терминами "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходными по значению, либо сокращениями таких слов, а также обозначениями "эко", "био". Однако в стране сохранился ряд исключений из правила. В частности, требования для органической маркировки не распространяются на товары, если вне зависимости от способа их производства техническими регламентами допускается использовать обозначение "био". Дополнительно это условие касается продукции, в маркировке которых термин "зеленый" применяется для обозначения цвета или степени их созревания, а "зеленый эталон" - для маркировки сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.

До 1 сентября 2030 года в стране действует переходный период. В течение него властями допускается использование слов "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый", а также обозначений "эко", "био" при индивидуализации продукции и ее производителей при отсутствии подтверждения соответствия данной продукции органическим требованиям.

Потребители становятся все более осознанными и стремятся выбирать более качественные и экологически чистые продукты. По-прежнему у потребителей существует определенная путаница в терминологии, связанная с маркировкой продуктов. Владимир Увайдов, директор департамента развития органической и "зеленой" продукции Роскачества для "РИА Новостей"

Эксперт у очнил, что законодательные нововведения помогут потребителю быть уверенным в том, что если продукт имеет один из вышеуказанных терминов, то он действительно является экологически чистым. Дополнительно мера поможет сократить количество гринвошинга на полке. Речь идет о ложном или преыувеличенном определении продукции как экологической.

