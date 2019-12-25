  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России повысят оклады военнослужащим и силовикам
Сегодня, 14:21
110
matveyvn

В России повысят оклады военнослужащим и силовикам

0 0

Увеличение окладов произойдёт после первого октября.

В России повысят оклады военнослужащим и силовикам с 1 октября. Соответствующее постановление утвердила премьер-министр России Михаил Мишустин.

Оклады увеличат на три процента гражданам, служащим по контракту в ВС РФ, проходящим срочную службу, бойцам Росгвардии, лицам, имеющим спецзвания, а также сотрудникам МВД, МЧС и таможенной службы.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что заработная плата военнослужащих в российской армии должна соответствовать зарплате специалистов в ведущих сферах экономики.

Ранее мы писали, что в армию с начала 2020 года поступило 776 образцов вооружения.

Теги: армия рф, мвд, росгвардия, силовики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии