В России построят новый автозавод мощностью 50 000 легковых машин в год

Проектированием будет заниматься немецкая компания Durr.

Калининградский "Автодор" построит завод мощностью 50 000 легковых машин в год. Открытие запланировано на 2020 год. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на генерального директора "Автодора" Александра Сорокина.

Проектированием будет заниматься немецкая компания Durr. Завод займет участок 32 га рядом. На заводе разместят две сборочные линии мощностью 25000 машин в год каждая. Не позже 2024 года появятся и цена сварки и окраски.

В сумме количество производимых машин останется прежним – 250 000 машин в год. На новый завод просто перенесут некоторые уже выпускаемые модели. Например, BMW либо корейские марки Hyundai и Kia.

Ранее в Автодоре отвергли название "За шавермой/За шаурмой" для трассы М-11.

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