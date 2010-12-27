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В Автодоре отвергли название "За шавермой/За шаурмой" для трассы М-11
Сегодня, 22:14
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maksimmowa

В Автодоре отвергли название "За шавермой/За шаурмой" для трассы М-11

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Россияне продолжают придумывать названия для скоростной платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.

Осенью 2019 года планируется открытие скоростной платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.  В связи с этим "Автодор" объявил конкурс на лучшее название для М-11 на своей официальной странице ВКонтакте.

В понедельник, 22 июля, госкомпания сообщила о том, что вариант названия "За шавермой/За шаурмой" не подходит для трассы из-за сложностей в презентации на других языках. Помимо этого "Автодор" отметили, что наименования типа "Скандинавия" и "Россия" уже заняты и не могут быть использованы.

Также во избежание повторов компания написала список названий федеральных дорог с обозначением "М", которые связывают Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ.  

Предложить название для трассы М-11 может каждый на официальной странице "Автодор" ВКонтакте. Конкурс продлится до 23 июля включительно.

Фото: vk.com/gkavtodor

Теги: конкурс, скоростная платная трасса, трасса м-11
Категории: Лента новостей, Новости России,

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