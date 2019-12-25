Заводы будут заниматься отходами, которые нельзя вернуть во вторичный оборот после переработки.

В России построят 25 новых заводов для утилизации отходов. Об пишет ТАСС, ссылаясь на совместное сообщение компаний Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ. Стоимость проекта — 600 миллиардов рублей.

ВЭБ.РФ выделит на финансирование заводов 200 миллиардов. Ростех и Росатом будут заниматься технологическими аспектами. В компаниях уверены, что этот проект даст российской промышленности 459 миллиардов рублей дополнительных инвестиций.

Глава Ростеха Сергей Чемезов отмечает, что 25 заводов для утилизации отходов позволят предотвратить появление 80 мусорных полигонов, а также сократить 25 из действующих. Всё это поможет сохранить около 60 тысяч гектаров земли.

Заводы будут заниматься отходами, которые нельзя вернуть во вторичный оборот после переработки.

Ранее мы рассказывали, что мусорные свалки в Янино угрожают охраняемому ЮНЕСКО природному объекту "Колтушские высоты".