Мусорные свалки в Янино угрожают охраняемому ЮНЕСКО природному объекту "Колтушские высоты"

В окрестностях поселка городского типа Янино-1 находятся нелегальные мусорные свалки, доставляющие неудобства не только людям, но и представляющие опасность особо охраняемому природному объекту - ООПТ «Колтушские высоты». Местные жители показали и рассказали о том, как обстоят дела с экологией в Янино.

МПБО-2 – не единственная угроза

Последние несколько месяцев внимание СМИ приковано к мусороперерабатывающему заводу (МПЗ) МПБО-2, как к наиболее вредоносному объекту, находящемуся на территории Ленинградской области (Янино) и в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Эксперты Роспотребнадзора при активном участии экологов и местных активистов установили, что руководство МПЗ не соблюдает природоохранное законодательство, а также правила хранения и обращения с отходами. Завод превращен в свалку с объемом необработанного мусора на своей территории в 40 000 тонн. Запах от скопившихся отходов отравляет тысячи семей близлежащих населенных пунктов, а выбросы с самого предприятия портят экологическую обстановку в ЛО. По данным "Зеленого фронта", МПБО-2 отравляет токсичными продуктами своей деятельности ручей Нарвин, имеющий гидрологическую связь с реками Оккервиль и Охта, а воздухе превышено содержание трихлометана в несколько десятков раз от нормы. Указанные водные объекты и так считаются одними из самых загрязненных в Петербурге, очистить которые не могут долгие годы. Янинский завод только усугубляет проблему. В настоящее время СК РФ, после проведения проверки деятельности МПБО-2, возбудил уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ.

Местных жителей эта новость воодушевила. Появилась надежда, что долгие годы усилий, направленные на борьбу с токсичным производством, наконец-то принесут плоды. Люди выразили готовность и дальше отстаивать свое право на проживание в благоприятной среде.

Однако сам завод является не единственной проблемой. Помимо отравляющего воздух МПЗ на территории Янино располагаются нелегальные свалки с бытовым и строительным мусором, доставляющие неудобствам гражданам. С детьми не погулять, на велосипедах не покататься, да и просто не приятно проводить время в грязи и рядом с горами отходов. О многих свалках известно, как экологам, Роспотребнадзору, активистам, так и журналистам. Ликвидацию незаконных точек сброса отбросов регулярно освещают местные СМИ, а в некоторых областях Всеволожского района Ленинградской области действуют "экологически патрули", останавливающие грузовики с мусором.

Есть свалки, которым не уделяется должное внимание. Одну из них журналистам показатели жители ЖК "Ясно.Янино". Показанные "красоты" явно дают понять, что проблему нужно решать, так как создана угроза загрязнению особого природного объекта, охраняемого государством.

"Неэкологичный бутерброд"

Жилой комплекс "Ясно.Янино" располагается на улице Ясная в отдалении от поселения Янино-1. Примерно в 300 метрах от домов, в сторону лесного массива и Пундоловского озера, находится свалка строительного и бытового мусора.

Со стороны ее сложно увидеть. Отходы присыпаны грунтом, а из-за деревьев и прочих объектов издали сложно вообще сказать, что видимые земляные горки около лесного массива являются признаком наличия свалки.

Но если подойти ближе, то ландшафт значительно меняется и перед глазами предстает неприятное зрелище. Земляные горки – схроны отходов. По словам местных жителей, под грунтом кирпич, куски бетона, пластик, резина, продукты промышленного производства, шины, бытовые отходы и многое другое.

Мусор свозили сюда годами, утрамбовывали, засыпали землей, а поверх полученной кучи насыпали новую гору мусора и так по кругу. Получился своеобразный "неэкологичный бутерброд". В итоге естественный уровень земли существенно поднялся. Это заметно по береговой линии небольшого водоема – раньше кромка воды была в один уровень с поверхностью воды. Сейчас мусорная возвышенность составляет от 1,5 до 4 метров, жалуются жители.

Раньше местные жители приходили на озеро купаться. Вода была чистая. Это было хорошим местом для отдыха. Сейчас сюда приходить несколько противно. Повсюду грязь, мусор. Здесь неприятно находиться. Да и плавать небезопасно. Что там теперь в озере лежит – никто проверять на себе не возьмется - рассказал местный житель Антон.

Прилегающие к водоему территории тоже загажены. Повсюду валяется строительный мусор и различные твердые бытовые отходы.

Гигантские залежи отходов находятся в лесном массиве возле водоема. На местности видны следы поджогов – незаконно сваленный мусор уничтожали в "зеленой зоне". Есть даже вырытая яма для новых завозов отходов и оперативного захоронения, а к ней "заботливо" прокатана дорога для грузовиков.

Мы не первый день пытаемся решить проблему с мусором и вернуть местности опрятный вид. Пишем жалобы, рассказываем о свалках. Органы реагируют, грузовики без документов на мусор ловят, нарушителей штрафуют, но это проблему со сбросом отходов не решает. Несмотря на принятые меры, мусор все равно тайком привозят и сжигают - рассказал местный эко-активист Николай.

Жители Янино не понимают, почему проблема с отходами столь длительное время не была решена местными властями. Это особенно удивляет по той причине, что земли, на которые сбрасывается мусор, являются сельскохозяйственными. Ничего кроме растительности, спецкоммуникаций или объектов целевого назначения тут быть не должно. В настоящее время урон, причинённый землям, имеет серьезные масштабы. Ориентировочная зона загрязненных земель отмечена красным на карте.

Местные активисты не смогли ответить определенно на вопрос о том, кто конкретно привозит мусор. По словам местных жителей, выяснить это очень сложно. Мусор около ЖК могут скидывать с грузовиков находящегося рядом МПБО-2, который не справляется с переработкой (часть обнаруженных ТБО подходит под их профиль работы). В этом могут быть замешаны частные мусорные компании или недобросовестные строители, возводящие дома в Янино и нежелающие заключать договоры на вывоз отходов.

Экологическая угроза Колтушским высотам

Свалка около ЖК "Ясно.Янино" территориально примыкает к особо охраняемой зоне – ООПТ "Колтушские высоты". Это видно по карте объекта, размещенной на официальном сайте охраняемой территории. Зону соприкосновения мы отметили красным.

Беседа с местными жителями показала, что свалка представляет реальную угрозу экосистеме "Колтушских высот". На территории самого охраняемого объекта уже находили бытовой мусор, но пока не в таких критических объемах. Собеседники издания, исходя из обнаруживаемых ранее картонных коробок, пищевых отходов, не исключили, что МПБО-2 может быть причастен к загрязнению ООПТ. На данный момент у активистов и местных служб еще есть возможность поддерживать территорию в чистоте своими силами и следить за порядком. Однако игнорирование проблемы янинской свалки эту ситуацию может изменить в худшую сторону.

Равнодушие строителей, бездействие местных властей, игнорирование предупреждений экологов и активистов может привести к экологической катастрофе. Объект, занесенный в реестр ЮНЕСКО и имеющий на своей территории растения из "Красной книги" Ленобласти, утратит свою уникальность. Жизнь редких млекопитающих окажется под угрозой, равно как и существование лесных массивов со 100-летними деревьями.

Свалки в Янино – это проблема, которую игнорировать нельзя. Заводы, наносящие вред окружающей среде и недобросовестные строительные компании должны быть взяты под жесткий контроль экологов и государственных органов. При выявлении нарушений законодательства, руководство предприятий должно понести ответственность, вплоть до отстранения от управления.

Фото, видео: Piter.tv