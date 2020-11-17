Самые загрязнённые регионы РФ — это Самарская, Оренбургская области и Бурятия.

В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Они показали, что самые загрязнённые регионы РФ — это Самарская, Оренбургская области и Бурятия.

Авторы исследования подчёркивают, что после введения коронавирусных ограничений весной рост загрязнения воздуха только ускорился. При этом число ядовитых выбросов за девять месяцев оказалось на треть выше максимума десятилетней давности.

Ранее мы писали, что "Комаровский берег" вычистили от мусора.