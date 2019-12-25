"Комаровский берег" вычистили от мусора

Берег Финского залива убирали 300 добровольцев.

В субботу, 24 октября, стало известно, что "Комаровский берег" очистили от мусора в рамках общероссийской серии уборок "Вода России". Акция включена в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

"Вода России" в Петербурге была организована Минприроды России и ФГБУ "Центр развития водохозяйственного комплекса" при поддержке комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности региона.

Отмечается, что акция оказалась одной из самых масштабных среди других волонтерских акций по уборке. Сообщается, что на уборку вышли 300 волонтеров. На 3,5 километрах береговой линии собрали 280 мешков мусора.

Ранее мы писали, что в Петербурге обсудили будущее волонтеров-экологов в России.

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