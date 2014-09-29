Цена на огурцы в годовом выражении стала ниже на 39,5%.

В России подорожали огурцы на 6,1%. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.

Цены на фрукты и овощи в стране в период с 6 по 10 ноября повысились на 1,7%. Больше всего подорожали огурцы. Также сообщается, что цены на помидоры выросли на 2,8%. Лук подорожал на 1%. Неизменными остались цены на морковь.

Всего с начала города максимальный рост цены был зафиксирован у яблок. Фрукт подорожал на 4,9%. При этом цена на огурцы в годовом выражении стала ниже на 39,5%. Кроме того, упали цены на свеклу (-15,9%), лук (-21,2%), морковь (-9,9%) и картофель (-25,4%).

Фото: pxhere.com