В России почти на 9% подешевела селедка

В магазинах России почти на 9% подешевела селедка. Об этом сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов в интервью "Газете.Ru".

По словам эксперта, цена на сельдь "Матиас" упала на 8,7% в период с 1 по 8 ноября. При этом выросли цены на бананы (+6,1%) и яйца С1 (+1,9%). Абрамов отметил, что цены остальных товаров в Индексе Мишек не изменились.

Также сообщается, что за год выросли цены на конфеты "Мишка косолапый", апельсиновый сок J7, подсолнечное масло "Олейна" и молоко "Домик в деревне". Цена на сельдь выросла на 5,6%. В это же время упали цены на бананы, яйца C1, морковь и черный чай "Акбар".

Фото: pxhere.com