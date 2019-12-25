По словам эксперта, средние потребительские цены по стране на красную игру могут достигнуть отметки 9 900 рублей.

Цены на красную икру в России вырастут на 5-7% к Новому году. Об этом заявила ТАСС доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

По словам эксперта, средние потребительские цены по стране на красную игру могут достигнуть отметки 9 900 рублей. Она подчеркнула, что темпы роста цен на икру будут ниже рекордных показателей 2024 года. Ильяшенко объяснила, что на цену влияют несколько факторов, в том числе сезонность, инфляция и активный спрос.

Как следствие, значительный прирост улова не помешает вероятному росту цен на рыбу лососевых пород и красную икру на 5-7% к концу 2025 года.



Светлана Ильяшенко, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

