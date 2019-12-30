Эксперты: в России подорожает чёрный хлеб

Причина —исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году .

В воскресенье, 12 января, стало известно, что в России в 2020 году может подорожать чёрный хлеб. Об этом сообщают РИА Новости.

Причина — исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в минувшем году. Как оказалось, в 2019 году валовый сбор ржи составил лишь 1,429 миллиона тонн. Это самый минимальный урожай с 1965 года.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров заявил, что в 2020 чёрный хлеб подорожает на 6,5-7% за год. Допускается, что цены "сдержит" импорт ржаной муки из Белоруссии.

Ранее мы сообщали о том, что в России рассматривают новые варианты пенсионных выплат.