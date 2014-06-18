В России подготовили новую редакцию порядка эвакуации населения и материальных ценностей

Куренков отметил, что эвакуация является одним из наиболее эффективных способов защиты населения при военных опасностях.

МЧС России подготовило новую редакцию порядка эвакуации населения и материальных ценностей. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Куренков отметил, что эвакуация является одним из наиболее эффективных способов защиты населения при военных опасностях. Глава МЧС подчеркнул, что опыт проведения спецоперации подтвердил данное утверждение. Новая редакция порядка эвакуации населения и материальных ценностей была разработана совместно с федеральными и региональными структурами.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области создадут спасательный центр МЧС для защиты АЭС.

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