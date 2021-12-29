В России почти треть заемщиков потеряли возможность взять кредит

Речь идет о заемщиках с низким кредитным рейтингом.

В России чуть мене 30% заемщиков фактически потеряли возможность взять кредит в банках из-за низкого кредитного рейтинга. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что на долю таких заемщиков приходится примерно 8,1% одобренных заявок. А вот на заявителей со средним рейтингом приходится 24,8% одобренных заявок.

Новая единообразная шкала кредитного рейтинга, которая была принята 1 января, рассчитывается на основании данных кредитных историй в диапазоне от 1 до 999 баллов. Соответственно, чем рейтинг выше у заемщика, чем риск для банка ниже.

Ранее мы писали, что в 2022 году ожидается падение спроса на ипотечном рынке.

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