В 2022 году ожидается падение спроса на ипотечном рынке

Ожидается, что в 2022 году рост ипотечного рынка составит 15-19%.

В 2022 году после двухлетнего роста ожидается падение спроса на ипотечном рынке России. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Отмечается, что в Петербурге в 2021 году банки выдали на 26% больше кредитов, чем в 2020 году. При этом в 2020 году этот показатель был выше по сравнению с 2019 годом.

В Ленобласти в 2021 году ипотечных кредитов было одобрено на 22% больше, чем в 2020 году. А в 2020 году рост составил 48% по сравнению с 2019 годом.

В 2022 году ожидается более масштабное замедление спроса. В среднесрочном базовом прогнозе Центробанка говорится, что в 2022 году спрос на ипотечном рынке вырастет на 15-19%, в 2021 году он может составить уже 14-18%, а в 2024 году – 12-16%.

Ранее в правительстве назвали срок принятия решения по криптовалютам. Как заявил замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, решение будет принято в течение месяца.

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