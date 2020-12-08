В России работодателям предлагают разрешить выдавать ипотеку

Предполагается, что это поможет увеличить доступность жилья в стране.

Правительству РФ предложили работодателям разрешить выдавать ипотеку. Соответствующее обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину уже направила компания "Этажи". Об этом пишут "Известия".

Авторы предполагают, что это поможет увеличить доступность жилья в России, так как будет альтернативный вариант для его покупки. Как отметил глава сети "Этажи" Ильдар Хусаинов, если компаниям разрешат выдавать ипотеку своим сотрудникам, то они фактически могут стать финансовыми организациями. Он подчеркнул, что работодатели смогут выдавать кредиты под более низкий процент, потом что они могут свободно распоряжаться воими деньгами.

Авторы инициативы считают, что данная мера поможет увеличить конкуренцию на ипотечном рынке. Кроме того, предлагается для сотрудников ставку по кредиту сделать дифференцированной. В результате она будет зависеть от того, насколько хорошие показатели работы у сотрудника.

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