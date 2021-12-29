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В правительстве назвали срок принятия решения по криптовалютам
Сегодня, 16:38
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В правительстве назвали срок принятия решения по криптовалютам

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Решение власти примут в течение месяца.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в течение месяца будет принято решение по регулированию криптовалют в России. Об этом пишет "Интерфакс".

По его словам, Минфин и Центробанк против расчетов к приптовалюте. Это главный центр соприкосновения.

Пока не очень понятно, как мы будем сводить позиции, но не хочется отказываться от варианта компромисса в будущем. Я думаю, что по мере того, как будем работать, какой-то компромисс будет найден.

Алексей Моисеев, замглвы Минфина 

Напомним, что ранее правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют. В документе в том числе предлагается доработать положения регуляторно-ограничительного режима деятельности провайдеров услуг виртуальных активов. 

Банк России 20 января 2022 года предложил запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Регулятор объяснил это тем, что хочет заранее купировать все риски, связанные с распространением криптовалют. 

Фото: pixabay 

Теги: банк россии, минфин, регулирование рынка криптовалют
Категории: Лента новостей, Новости России,

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