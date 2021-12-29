Правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют

План был рассчитан до конца этого года.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию криптовалют в России. Об этом пишет РБК.

По информации источника издания, в документе предлагается доработать положения регуляторно-ограничительного режима деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, а также нужно будет определить статус участников рынка и порядок их деятельность. Необходимо будет выбрать также и надзорный орган. Данный план рассчитан до конца этого года.

Участники рабочей группы считают, что инфраструктура криптовалюты содержит как риски, так и преимущества. Отмечается невозможность полного запрета криптовалюты. Вместо этого нужно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима.

Напомним, что Банк России 20 января предложил полностью запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Так, по объему добычи криптовалют страна находится на третьем месте.

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