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Правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют
Сегодня, 9:12
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Правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют

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План был рассчитан до конца этого года.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию криптовалют в России. Об этом пишет РБК.

По информации источника издания, в документе предлагается доработать положения регуляторно-ограничительного режима деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, а также нужно будет определить статус участников рынка и порядок их деятельность. Необходимо будет выбрать также и надзорный орган. Данный план рассчитан до конца этого года.

Участники рабочей группы считают, что инфраструктура криптовалюты содержит как риски, так и преимущества. Отмечается невозможность полного запрета криптовалюты. Вместо этого нужно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима.

Напомним, что Банк России 20 января предложил полностью запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Так, по объему добычи криптовалют страна находится на третьем месте. 

Фото: pixabay 

Теги: полный запрет криптовалюты, правительство россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Sarmat Николай
Сегодня 11:16

Сплошные ограничительные и меры контроля, а где гарантии сохранности вкладов граждан переводов хранения и обмена крипты, где защита в судах для вкладчиков как в ЕС, это государство подавления а не созидания ... 

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