Сейчас в России наблюдается тенденция к снижению количества новых заражённых COVID-19.

В России почти четыре миллиона человек привились от коронавируса. Об этом рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

Заявление он сделал в рамках научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".

По словам Брико, сейчас в России наблюдается тенденция к снижению количества новых заражённых COVID-19.

Прививки получили почти 4 миллиона человек. Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России

Ранее в РФПИ заявили, что враги России боятся лидерства "Спутник V".

Фото: Piter.tv