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В России почти четыре миллиона человек привились от коронавируса
Сегодня, 11:46
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matveyvn

В России почти четыре миллиона человек привились от коронавируса

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Сейчас в России наблюдается тенденция к снижению количества новых заражённых COVID-19.

В России почти четыре миллиона человек привились от коронавируса. Об этом рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

Заявление он сделал в рамках научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".

По словам Брико, сейчас в России наблюдается тенденция к снижению количества новых заражённых COVID-19.

Прививки получили почти 4 миллиона человек.

Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России

Ранее в РФПИ заявили, что враги России боятся лидерства "Спутник V".

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, николай брико, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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