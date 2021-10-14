В России планируют создать более 77 тыс. доп. мест в дошкольных учреждениях

План будет осуществлен до конца 2023 года.

В России планируют создать более 77 тысяч дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Такое заявление на выступлении в III Евразийской женском форуме сделала вице-премьер Татьяна Голикова. По информации от чиновницы, в период с 2021 по 2023 года места получат дети в возрасте до трех лет.

Для совмещения женщинами профессиональных и семейных обязанностей решается задача по обеспечению 100% дошкольного образования. Планируется создать более 77 тыс. дополнительных мест для детей до трех лет. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что ранее президент Владимир Путин дал распоряжение правительству к концу 2023 года обеспечить по стране 100% доступность дошкольного образования для всех детей.

Голикова призвала усилить готовность к эпидемиологическим угрозам.

Фото и видео: Youtube/Совет Федерации