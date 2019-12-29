В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Об этом "Известиям" рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ.

Накануне стало известно, что из-за теплой зимы россиянам должны будут пересчитать стоимость услуг по ЖКХ. Как сообщили в Минстрое РФ, цены снизят в домах жителей тех регионов, где плата за отопление начисляется равномерно в течение года на основе среднемесячного объема потребления.

В случае расчета по общедомовым счетчикам ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям следует следить за качественным теплоснабжением и своевременной корректировкой параметров теплоносителя, по которым и ведется расчет

Ранее мы сообщали о том, что жителям Петербурга упростят оплату счетов за ЖКХ.