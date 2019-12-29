Для этого будет создана программа по внедрению "умных" технологий.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что жителям Петербурга упростят оплату счетов за ЖКХ. об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко.

Бондаренко заявил, что в петербурге необходимо разработать специальную программу, с помощью которой можно будет легко и просто оплачивать счета за содержание дома. Политик также призвал упростить и сами услуги. Отмечается, что многим горожанам приходится приезжать в офисы, чтобы оплатить услуги ЖКХ.

Вице-губернатор поручил изучить соответствующий вопрос.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов провел встречу с ветеранами и блокадниками.

Фото:Piter.TV