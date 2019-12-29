Он напомнил ветеранам, что сейчас их главная задача – воспитывать молодежь.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что Беглов провел встречу с ветеранами и блокадниками. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что соответствующая встреча проходит по-традиции между двумя праздниками – Днем защитника Отечества и Международным женским днем.

"Без защитников Отечества сложно и тяжело, а без женщин мы вообще до сих пор бы жили в пещерах и ходили на мамонта", —заявил Беглов.

Градоначальник отметил, что в настоящее время, ветераны должны воспитывать молодежь.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в два раза уменьшилась очередь в детские сады.

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