За 2019 год было введено 44 детских садика, 12 школ и 16 медицинских учреждений.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что в Петербурге в два раза уменьшилась очередь в детские сады. Об этом в эфире программы "Новый взгляд" сообщил градоначальник Северной столицы.

"За 2019 год нам удалось сократить очередь в детских садах для детишек с одного года до трех в два раза", —сказано в сообщении.

Губернатор Петербурга отметил, что в минувшем году в Северной столице введено 44 детских садика, 12 школ и 16 медицинских учреждений. Для этого город выделил 10,6 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург подпишет соглашение с Римини и Равенной.

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