Петербург подпишет соглашение с Римини и Равенной

Речь идет о развитии сотрудничества в сфере туризма.

В пятницу, 28 февраля, Северная столица подписала трехстороннее соглашение с и итальянскими городами Римини и Равенна о развитии сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В ходе встречи представители городов также обсудили вспышку коронавируса в Италии.

"Да, вирус есть, его нужно учитывать, поэтому нами делается все возможное для предотвращения его распространения", —сказано в сообщении.

В настоящее время власти Италии ищут источник коронавируса в своей стране.

Ранее мы сообщали о том, что музей-заповедник "Павловск" перешел в федеральную собственность.

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