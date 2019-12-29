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Петербург подпишет соглашение с Римини и Равенной
Сегодня, 16:00
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Петербург подпишет соглашение с Римини и Равенной

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Речь идет о развитии сотрудничества в сфере туризма.

В пятницу, 28 февраля, Северная столица подписала трехстороннее соглашение с и итальянскими городами Римини и Равенна о развитии сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В ходе встречи представители городов также обсудили вспышку коронавируса в Италии.

"Да, вирус есть, его нужно учитывать, поэтому нами делается все возможное для предотвращения его распространения",

—сказано в сообщении. 

В настоящее время власти Италии ищут источник коронавируса в своей стране. 

Ранее мы сообщали о том, что музей-заповедник "Павловск" перешел в федеральную собственность.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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