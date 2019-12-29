Петербург подпишет соглашение с Римини и Равенной

В пятницу, 28 февраля, Северная столица подписала трехстороннее соглашение с и итальянскими городами Римини и Равенна о развитии сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
В ходе встречи представители городов также обсудили вспышку коронавируса в Италии.
"Да, вирус есть, его нужно учитывать, поэтому нами делается все возможное для предотвращения его распространения",
—сказано в сообщении.
В настоящее время власти Италии ищут источник коронавируса в своей стране.
Ранее мы сообщали о том, что музей-заповедник "Павловск" перешел в федеральную собственность.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )