Парк заповедника имеет площадь около 600 гектаров и является одним из крупнейших пейзажных парков в Европе.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что музей-заповедник "Павловск" перешел в федеральную собственность. Об этом сообщается в пресс-центре официального интернет-портала правовой информации.

"Определить, что основными целями деятельности учреждения являются выявление, собирание, хранение и изучение музейных предметов и коллекций", —сказано в сообщении.

Напомним, что музей представляет из себя дворцово-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX веков. Он расположен в пригороде Петербурга. Среди главных достопримечательностей парка - Павловский дворец.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вошел в топ самых популярных туристических направлений.

Фото:pixabay